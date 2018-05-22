Büyükçekmeceli dansçılar nefes kesti

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Barış Manço Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Latin, Sirtaki, Roman ve Bachata dansları kursiyerlerinin yılsonu gösterisi Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Muhteşem performans

Halk Akademisi’nce kursiyerlerin yetkin bir bedensel disipline sahip olmaları ve sanatsal bakımdan kendi bireysel üsluplarını oluşturabilmeleri doğrultusunda düzenlenen kursları tamamlayan öğrencilerin yılsonu gösterisi büyük ilgi gördü. Bedia Muvahhit Gösteri Salonu’nu dolduran yüzlerce izleyicinin zaman zaman ayakta alkışladığı dansçılar, ortaya koydukları performansla tam not aldı.

“Kültür ve sanat şehri Büyükçekmece”

Gösteriler sonrasında bir konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün kültür ve sanata çok büyük önem verdiğini ve bu nedenle de Büyükçekmece’nin tüm dünyada bir kültür sanat kenti olarak tanındığını söyledi. Üner, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Yıldızlar Latin Dansları, Sirtaki, Roman, Bachata Mezuniyet gösterisini büyük bir beğeni ve keyifle izlendiğini de belirterek, dans eğitmenleri ve kursiyerlere teşekkür etti.