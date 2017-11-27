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27 Kasım 2017 11:06

Büyükçekmeceli engelli çocuklar üniversite hocalarından ders alıyor

Büyükçekmece Belediyesi, Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki 40 engelli çocuğa mücevher takı tasarım kursu veriyor.

Büyükçekmeceli engelli çocuklar üniversite hocalarından ders alıyor

27 Kasım 2017 11:06


Marmara Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından verilen mücevher takı tasarım eğitimi Büyükçekmece’de yaşayan engelli çocukların gelişimlerine ve becerilerini keşfetmelerine yardımcı oluyor. Türkiye’nin örnek merkezlerinden biri olarak kabul edilen Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim alan engelli çocukların toplumsal ve sosyal yaşamlarında daha aktif olabilmeleri için tüm imkanlar sağlanıyor.


Büyükçekmece’de yaşayan tüm engelli vatandaşların Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi’nden faydalanabileceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Engelli vatandaşlarımız Muratçeşme’de bulunan engelli merkezimizi ziyaret ederek resim eğitimi, mücevher takı tasarım eğitimi alabilir. Bu tür faaliyetler engellilerimizin topluma kazandırılmasında ve sosyalleşmesinde büyük rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde de engelli vatandaşlarımız için spor aktiviteleri yapacağız” dedi.




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