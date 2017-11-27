Büyükçekmeceli engelli çocuklar üniversite hocalarından ders alıyor

Marmara Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından verilen mücevher takı tasarım eğitimi Büyükçekmece’de yaşayan engelli çocukların gelişimlerine ve becerilerini keşfetmelerine yardımcı oluyor. Türkiye’nin örnek merkezlerinden biri olarak kabul edilen Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim alan engelli çocukların toplumsal ve sosyal yaşamlarında daha aktif olabilmeleri için tüm imkanlar sağlanıyor.

Büyükçekmece’de yaşayan tüm engelli vatandaşların Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi’nden faydalanabileceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Engelli vatandaşlarımız Muratçeşme’de bulunan engelli merkezimizi ziyaret ederek resim eğitimi, mücevher takı tasarım eğitimi alabilir. Bu tür faaliyetler engellilerimizin topluma kazandırılmasında ve sosyalleşmesinde büyük rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde de engelli vatandaşlarımız için spor aktiviteleri yapacağız” dedi.