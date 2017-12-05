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05 Aralık 2017 11:59

Büyükçekmeceli kadınlara müzede konser

Dünya Kostümleri Müzesi’ni ziyaret eden kadınlar, müzik dinletisiyle keyifli anlar yaşadı.

Büyükçekmeceli kadınlara müzede konser

05 Aralık 2017 11:59


Büyükçekmece Belediyesi Celaliye Sanat Evi kursiyerleri Mimarsinan’da bulunan Dünya Kostümleri Müzesi’ni ziyaret etti. Büyükçekmece Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenlerinin müzik dinletisine tanıklık eden sanatsever Büyükçekmeceli kadınlar hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.


Büyükçekmecelilerin sanata olan ilgisinden ötürü gurur duyduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Sanat evlerinde eğitim gören kadınlarımız her geçen gün birbirinden yaratıcı çalışmalar ortaya çıkartıyor. Mimarsinan’da bulunan Dünya Kostümleri Müzesi’nde yaptığımız mini konser sonrasında kadınlarımız müzeyi gezerek kültürel bir aktiviteye tanıklık etti. Bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.




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