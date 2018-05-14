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14 Mayıs 2018 10:36

Büyükçekmeceli miniklerin bale ve dans gösterileri nefesleri kesti

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Bale ve Modern Dans öğrencisi miniklerin yılsonu gösterisi adeta nefesleri kesti.

Büyükçekmeceli miniklerin bale ve dans gösterileri nefesleri kesti

14 Mayıs 2018 10:36


Ortaya koydukları performansla büyük beğeni toplayan minik dansçılar salonu dolduran yüzlerce izleyici tarafından ayakta alkışlandı. Her yıl 7’den 70’e binlerce kişiyi şemsiyesi altında toplayan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi, 2017-2018 dönemi mezuniyet törenlerini coşkulu bir biçimde sürdürüyor.


Muhteşem gösterilere sahne oldu


Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Bale ve Modern Dans Mezuniyet Bale Gösterisi iki gün boyunca muhteşem gösterilere sahne oldu. Ahu Aktay ve Süreyya Adiloğlu’nun öğrencileri bir yıl boyunca aldıkları modern dans ve bale eğitimlerini yılsonu gösterimi ile sahneledi. Gösteri sonrası sahneye gelen Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Önder Yüksel Eryiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, dans eğitmenleri Ahu Aktay ve Süreyya Adiloğlu’nu kutlayarak kendilerine çiçek takdim ettiler.


Başkan Akgün’e teşekkür


Belediye Meclis Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, çocukların sağlıklı gelişmesinde bale ve dansın önemine dikkat çekerek; “Modern dans ile esnek, güçlü ve sağlıklı bir vücuda sahip olurken bale eğitimiyle de aynı zamanda kendilerini ve bedenlerini de disipline edebilirler. Çocuklarımıza bu imkanı sağlayan, Büyükçekmece’yi kültür ve sanat kenti yapan Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün’e teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.




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