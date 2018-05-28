Büyükçekmeceli müzisyenler dinleyicileri mest etti

Büyükçekmece, sanatla dolu dolu geçen bir hafta sonunu daha geride bıraktı. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen dinleti ve mezuniyet töreni yüzlerce yetişkin, genç ve minik sanatçı adayını bir araya getirdi.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nden bir yıl boyunca müzik eğitimi alan kursiyerler, Bedia Muvahhit Gösteri Salonu, Suna Pekuysal Salonu ve Gazanfer Özcan Salonu’nda sahne alarak eğitimini aldıkları enstrüman ile bir dinleti sundular. Ortaya koydukları muhteşem performansla dinleyicilerini hayran bırakan müzisyenler zaman zaman ayakta alkışlandı.

Cesaret, nezaket ve zarafet

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, sahne alan müzisyenleri dinlerken cesaret, nezaket ve zarafeti bir arada gördüğünü belirterek; “Bize bu muhteşem dinletiyi sunan kursiyerlerimizi ve onlara bir yıl boyunca eğitim veren eğitmenlerini tek tek kutluyorum. İşlerinin yoğunluğu dolayısıyla aramızda olamayan Büyükçekmece Belediye Başkanımız sayın Dr. Hasan Akgün’ün hepinize sevgi ve selamlarını iletiyorum” şeklinde konuştu.