Büyükçekmeceli öğrenciler geleceğe sporla koşuyor

Okulların kapanmasıyla birlikte Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Yaz Spor Okuluna akın eden 2bin 500 öğrenci 11 farklı spor branşında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor.

11 branşta spor eğitimi

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Yaz Spor Okulu bu yılda spora başlangıç kategorisinde 5-6 yaş ve futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, kaleci eğitimi, satranç, bisiklet, güreş ve okçuluk branşlarında ise 7-14 yaş arasındaki öğrencilere ücretsiz spor yapma imkanı sağlıyor. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nin uzman antrenörleri eşliğinde spor yapan öğrenciler hem yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor, hem de yeni eğitim öğretim dönemine daha sağlıklı ve zinde bir şekilde hazırlanıyor.

“En büyük ibadet”

Öğrencilerin tüm masraflarının Büyükçekmece Belediyesi’nce karşılandığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şu açıklamayı yaptı: “Çocukların kendilerine güvenlerini arttırmaları için, hayata daha güzel ve emin adımlarla yürüyebilmeleri için bütün eğitim hayatları boyunca ve daha sonrasında da meslek hayatlarında daha güçlü olabilmeleri için sporun çeşitli dallarında eğitim alabilecekler. Ülkemizin geleceğini oluşturacak olan bu çocuklara hayatlarının her anında özellikle eğitim hayatlarının her kademesinde hizmet etmek bu çocukları hayata en iyi şekilde hazırlamak, en iyi üniversitelerden mezun etmek ve bu çocukların eğitim hayatına katkı sağlamak sizler içinde bizler içinde büyük bir ibadettir. Çünkü istikbalimiz bu çocuklara emanet olacak. Her biri Cumhuriyetin, Atatürk ilke ve inkılaplarının bekçileri olacaklardır. Cumhuriyete hizmet edecekler, demokrasiye hizmet edecekler.Ülkemizin kalkınmasına hizmet edecekler. O halde şimdi hizmet etme sırası bizde.”