Büyükçekmeceli öğrenciler tüm Türkiye'nin gururu oldu

Büyükçekmece Belediyesinin sponsor olduğu “2018 First Robotics Competition Off Season Turkey” robotik turnuvasına katılan Mimar Sinan Eğitim Kurumları, yarışma sonucunda Rookie All-Star ve Industrial Safety 2'ncilik ödülünü almaya hak kazandı.

Büyük bir başarıya imza attılar

7575 numaralı “Stark Robotics” takımı adıyla yarışmaya katılan Zeynep Hanım Sancak, Ceren Kılıç, Eylül Bakkal, Derin Özçomak, Yasin Aydıner, Emir Küçükasman, Eren İnce, Kaan Şenel, Çağla Peker, Kerem Erduran, İpek Erduran, İsmail Arda Rodop, Zekeriya Kendirli, Yaşar Atanur Aksoy, Çağan Köse, Yağız Durak, Ahmet Yıldız, Rüzgar Yıldırım ve İbrahim Berkay Soydeğer büyük bir başarı elde ederek Türkiye'nin gururu oldu.

Türkiye'yi Amerika'da temsil edecekler

Türkiye'nin 14 farklı ilinden 61 okul takımının katıldığı 6 hafta süren robot yapımı sonucunda büyük bir başarıya imza atan Mimar Sinan Eğitim Kurumları öğrencileri, desteklerinden ve sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür ederek ziyarette bulundu. Mart ayında Türkiye'yi Amerika'da temsil edeceklerini belirten Mimar Sinan Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Canan Aklan, robot yapım sürecinde sponsor olan Büyükçekmece Belediyesi ve Başkan Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti.

“İyi eğitilmiş toplumlar iyi işler yapar”

Öğrencilerin başarılarından ve ziyaretlerinden ötürü çok mutlu olduğunu belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “İyi eğitilmiş toplumlar iyi ve doğru işlere imza atarlar. Bu açıdan eğitim ülkemizin en öncelikli ve en önemli konusudur. Sizlerde başarılı işlere imza attınız. Hepinizin gözlerindeki başarının verdiği mutluluğu ve heyecanı görebiliyorum. Bizleri çok gururlandırdınız. Bilim alanında Amerika'da ülkemizi temsil edecek olmanız beni çok heyecanlandırdı. Hepinizle gurur duyuyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumu da bilmenizi isterim. Öğretmenlerinizi ve sizleri kutluyorum” şeklinde konuştu.