Büyükçekmeceli öğrencilere yerel demokrasi eğitimi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları doğrultusunda yerel demokrasi, vatandaş katılımı ve temel haklar konusunda bilgilendirilen öğrenciler, belediye öğretmenlerini soru yağmuruna tuttu. Büyükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü'nce Mimarsinan Etüd Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, yerel demokrasi dersinin arkasından oylama yaparak sınıf başkanı seçimlerini gerçekleştirdi.

“Gelecekteki hayatları için önemli”

Küçük yaşlardan itibaren çocuklara özellikle demokrasiyi içeren bu tür öğretici bilgilerin verilmesi gerektiğini belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Günümüzün en önemli konularından bir tanesi de yerel yönetimler ve yerel demokrasidir. Avrupa Yerel Demokrasi haftasını önemseyen bir belediyeyiz. Bu yıl çocuklarımıza yerel demokrasiyi, vatandaş katılımlarını ve temel haklar konularını anlatma kararı aldık. Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren demokrasi kavramını benimsemeleri gelecekteki hayatları için önem teşkil ediyor” dedi.

Küçük yerel yönetimciler Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e bu etkinliği gerçekleştirdiği için teşekkür etti.