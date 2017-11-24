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24 Kasım 2017 23:07

Büyükçekmeceli öğretmenler Bülent Serttaş şarkılarıyla eğlendi

Büyükçekmece Belediyesinin öğretmenler günü dolayısıyla düzenlendiği gecede sahne alan ünlü sanatçı Bülent Serttaş, sevilen eserlerini öğretmenler için seslendirdi.

Büyükçekmeceli öğretmenler Bülent Serttaş şarkılarıyla eğlendi

24 Kasım 2017 23:07


Büyükçekmece Belediyesi bu yılda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü unutmadı. 32’ncisi düzenlenen geleneksel öğretmenler günü balosunda yıl boyunca yoğun çalışma gösteren öğretmenlerin ve ailelerinin gönüllerince bir gece geçirmesini sağladı. TÜYAP’ta düzenlenen etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra binlerce öğretmen ve ailesi katıldı.


Düzenlenen gecede sahne alan ünlü sanatçı Bülent Serttaş sevilen eserlerini, öğretmenler ve aileleri için seslendirdi. Serttaş’ın söylediği duygusal şarkıda Başkan Akgün ve eşi de dans etti. Öğretmenler ise Bülent Serttaş’ın birbirinden hareketli şarkılarla gönüllerince eğlenirken, iş stresinden uzak bir akşam geçirmenin mutluluğunu yaşadı.




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