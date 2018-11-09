Büyükçekmeceliler lösemili çocuklar için yürüdü

Sinanoba Barış Manço Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü eğitmenleriyle birlikte Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'na doğru maskeleriyle birlikte yürüyüş gerçekleştirdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte 7'den 70'e tüm vatandaşlar “Yalnız Değilsin” ve “Maskeme Bakma Gözlerime Bak” sloganlarıyla 10.000 adım atarak duyarlı ve örnek bir davranış sergiledi.

“Her zaman yanlarında olmalıyız”

Yürüyüşe katılan herkese gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece halkının duyarlı bir halk olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Lösemi hastası olan vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yaşlısı genci, kadını, erkeği tüm vatandaşlarımız bir araya gelerek güzel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Engelli ve hasta vatandaşlarımızı toplumda ötekileştirmek yerine onlara daha sıkı sarılıp yanlarında olmalıyız. Yürüyüşümüze katılarak etkinliğimize destek olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.