Büyükçekmece’nin büyükleri son kez objektiflerin karşısında

İlçe tarihine tanıklık eden Büyükçekmece’nin büyüklerini ölümsüzleştirmek amacıyla hayata geçirilen projede 70 yaş ve üzerindeki yaşlılar evlerinde ziyaret edilerek hepsinin tek tek portre fotoğrafları çekiliyor.

Projede yer almak için telefon açmak yeterli

Proje kapsamında çekilen portre fotoğraflar sergi sonrasında katalog haline getirilerek ömür boyu unutulmayacak bir anı olarak fotoğraf sahiplerine hediye ediliyor. Büyükçekmece’de ikamet eden 70 yaş ve üzeri yaşlıların fotoğraflarından oluşan projede yer alan porte fotoğraflar bu yıl üçüncü ve son kez Büyükçekmeceliler için sergilenecek. 18 Kasım Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ’Büyükçekmece’nin Büyükleri 3’ projesinde portre fotoğrafıyla yer almak isteyen 70 yaş ve üzeri Büyükçekmeceliler, 444 0 340 ve 861 24 00 numaralı telefonlarla irtibat kurabilir.

“Yaşlılarımıza saygımız sonsuzdur”

Projenin Marmara Belediyeler Birliği tarafından ’Tarihe Saygı Özel Ödülü’ne layık görüldüğünü belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İlçemizin tarihine tanıklık eden büyüklerimizi bu yıl üçüncü kez ölümsüzleştiriyoruz. 70 yaş ve üzerindeki büyüklerimizi evlerinde ziyaret ederek tek tek fotoğraflarını çekerek muhteşem bir sergi ortaya çıkartıyoruz. Yaşlılarımıza olan sevgimiz ve saygımız sonsuzdur. Büyüklerimiz Büyükçekmece’nin tarihidir. Fotoğraflarıyla ölümsüzleşmek isteyen tüm büyüklerimizi projemize bekliyoruz” dedi.