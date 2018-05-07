Büyükçekmece’nin camileri Ramazan’a hazır

Düzenli olarak ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde yoğun bir temizlik çalışması başlattı.

Büyük bir titizlikle temizleniyor

Büyükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 Mayıs Salı günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde camileri titizlikle temizliyor. Büyükçekmece halkının ibadetlerini daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sürdürmeleri için camilerin halıları süpürülerek, dezenfekte ediliyor. Ayrıca camilerin duvar, pencere, kapı ve camları da büyük bir titizlikle temizleniyor.

“İslam aleminin Ramazan’ı kutlu olsun”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçe genelindeki ibadethanelerin periyodik olarak temizlendiğini belirterek, "Mübarek Ramazan ayı öncesinde camilerimizi hazır hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın manevi duygularını yoğun olarak yaşadığı Ramazan ayında camilerimizin pırıl pırıl olması için temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.