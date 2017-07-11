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11 Temmuz 2017 11:59

Büyükçekmece’nin camilerinde deprem önlemi

Büyükçekmece Belediyesi olası bir depremde yıkılma riski taşıyan camileri tespit ederek bu camilerde gerekli iyileştirme ve yenileme çalışmaları yapıyor.

Büyükçekmece’nin camilerinde deprem önlemi

11 Temmuz 2017 11:59


Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki deprem hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan risk arz eden ibadetlerde de gerekli tedbirler alınıyor.



“En az 3 kapısı bulunmalıdır”


Olası bir depremde bazı camilerin çok güvenli olmadığını ve cami cemaati için risk oluşturduğunu ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Fen ve teknik yararlanılmadan yapılmış özellikle dernekler tarafından yaptırılan camilerde bu duruma sıklıkla rastlıyoruz. Yüzlerce, binlerce insanımızın aynı anda ibadet ettiği camilerimizin çoğunun sadece tek bir kapısı olduğunu görüyoruz. Olası bir deprem veya yangın gibi afetlerde bu camilerin tahliyesi çok zordur. Büyükçekmece Belediyesi olarak ilçemizdeki camilerin en az 3 kapısı olması, depremde yıkılma riski olan minarelerin yıkılıp yerine yenisinin yapılması için bir çalışma başlattık. Bu kapsamda Güzelce’deki camimizin minaresi yenileniyor. Teknik ekiplerimiz ilçe genelindeki diğer camilerde de tehlike arz eden camileri tespit edebilmek adına kontrollerini sürdürüyor” şeklinde konuştu.



Cami minaresinin yenisi yapılıyor


Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesi’nde olası bir deprem karşısında yıkılma riski bulunan Yeni Camii’nin minaresi Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatları sonucunda kısa bir süre önce yıkılmıştı. Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıkılan minarenin yerine yapımına başladıkları yeni minarede sona geliniyor.




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