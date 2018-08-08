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08 Ağustos 2018 12:20

Büyükçekmece’nin modern kurban kesim tesisi bayrama hazır

Büyükçekmece Belediyesi’nin, 30 bin metrekare alan üzerine kurduğu modern kurban kesim tesisi, eklenen yeni üniteleriyle bu yıl çok daha kapsamlı bir şekilde hizmet verecek.

Büyükçekmece’nin modern kurban kesim tesisi bayrama hazır

08 Ağustos 2018 12:20


21 Ağustos Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren Büyükçekmece Belediyesi’nin, Çakmaklı Mahallesi’ndeki kurban satış ve kesim tesisi artan çadır sayısı ile aynı anda çok daha fazla kişiye, çok daha hızlı bir şekilde hizmet vermeye hazırlanıyor.



Hijyenik bir ortamda hizmet


21 - 24 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı hazırlıklarını titizlikle sürdüren belediye ekipleri, bayram öncesinde hazırlıklarına hız verdi. Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının rahatlıkla ulaşabileceği ve kurban satın alıp, kesim işlemini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebileceği tesis için tüm detayları göz önünde bulunduruyor. Çalışmalarda sona yaklaşılırken tesise küçük ve büyükbaş hayvanlar gelmeye başladı.



3 kesim mezbahası hizmet verecek


Büyükçekmecelilerin daha sağlıklı ve rahat biçimde kurbanlıklarını satın alabilecekleri hijyenik ve örnek bir tesis kurulduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın çok daha rahat ve hijyenik ortamlarda hayvanlarını kesip evlerine götürmeleri için titizlikle çalışıyoruz. Çakmaklı Mahallesi’ne kurduğumuz Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisine, bu yıl yaklaşık 4 bin küçükbaş, 4 bin büyükbaş kurbanlık gelmesi bekleniyor. Bayram süresince tesiste 2 büyükbaş ve 1 küçükbaş kesim mezbahası hizmet verecek. Bu vesileyle de Büyükçekmece ailemin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramlarını kutluyorum" ifadesini kullandı.




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