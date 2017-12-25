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25 Aralık 2017 14:47

Büyükçekmece’nin park ve bahçelerine bakım

Özellikle yaz ve bahar aylarında Büyükçekmecelilerin yoğun ilgi gösterdiği park ve yeşil alanları korumaya yönelik çalışmalarını kış aylarında da sürdüren Büyükçekmece Belediyesi şehrin doğasını ve parklarını dört mevsim koruma altına alıyor.

Büyükçekmece’nin park ve bahçelerine bakım

25 Aralık 2017 14:47

Tüm yeşil alanlar elden geçiriliyor, park ve bahçelerde bakım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor, bahçe ve cadde peyzajları yeniden düzenleniyor.


İlçedeki tüm parkların ve bankların onarım işlerini yapan ekipler, Büyükçekmece’nin parklarının kış aylarında yaşanan olumsuz hava koşullarından etkilenmesine izin vermiyor.Kış mevsimi boyunca parkların bakımsız olmasını engellemek adına bankların bakım ve onarımını, zarar gören, tehlike oluşturabilecek oyun gruplarının onarım ve yenilenmesi çalışmalarını yapıyor. İlçe genelinde sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra hizmete girmek için gün sayan Güzelce Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’nde ağaç dikimi ve peyzaj çalışmalarını da gerçekleştiriyor.


Büyükçekmecenin ağaçları da koruma altında


İlçe genelinde bulunan tüm ağaçların sağlık durumunu tek tek kontrol eden ekipler, hastalıkların önüne geçmek adına ağaçları ilaçlıyor, budanması gereken ağaçların budama işlemleri gerçekleştiriyor ve hava şartlarına uygun mevsimlik bitkilerin ve ağaçların dikim çalışmalarını sürdürüyor.




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