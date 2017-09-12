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12 Eylül 2017 14:31

Büyükçekmece’nin yeni belediye binasına hayran kaldılar

Büyükçekmece Belediyesi’nin yeni hizmet binasını gezen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, mimarisine hayran kaldıkları belediye binası için Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece’nin yeni belediye binasına hayran kaldılar

12 Eylül 2017 14:31

Hasan Akgün’ü kutladılar.


Büyükçekmece Belediyesi’nin yeni hizmete giren binasını ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, binaya hayran kaldı.



“Hizmet kalitesiyle de örnek olacak”


Altay ve Canpolat’a binayı gezdiren, mimarisi hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni belediye binasının sadece kamu hizmeti vermeyeceğini kültür, sanat ve sosyal aktivitelerin de merkezi olacağını söyledi.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü kutlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yeni belediye hizmet binasının Avrupa standartlarında olduğunu belirterek, “Büyükçekmece Belediyesi’nin yeni hizmet binasının mimarisi ve halka vereceği hizmet kalitesiyle örnek bir belediye binası olduğunu görüyorum. Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.




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