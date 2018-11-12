Büyükçekmece'nin yeni camileri fark oluşturuyor

Hasan Akgün, 2018 yılında ilçeye çok sayıda yeni ibadethane kazandırdı.

Büyükçekmecelilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni yaptırılan camiler modern mimarileri ve sosyal ihtiyaca yönelik taziye evleriyle de dikkatleri çekiyor.

Celaliye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında vatandaşların daha geniş kapasiteli ve yeni ibadethane ihtiyacını duyan Akgün, hemen harekete geçerek mahalleye yeni bir ibadethane kazandırmak için harekete geçti. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, mahallede bulunan yaklaşık 300 kişi kapasiteli, eski ve depreme dayanıksız camiyi yıkılarak yerine dayanıklı ve cemaat kapasitesi daha fazla olan bir ibadethane yapılması için harekete geçti. Akgün'ün, hayırsever Gülsüm ve Ramazan Gürsu ailesi ile birlikte hayata geçirdiği Ramazan - Gülsüm Gürsu Camii'nin yapımı devam ediyor.

Cami 3 kattan oluşacak

Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait olan 1001 metrekarelik arsa içerisinde yer alan yeni cami üç kattan oluşacak. Vatandaşların, kapasitesi daha fazla olan bir cami yapılması isteğinden yola çıkan Başkan Akgün, toplamda bin 150 metrekareden oluşan, 1085 kişilik geniş kapasitesi ve kapalı alanda, bin 500 kişilik açık alanıyla, mahallelinin ibadet ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede bir ibadethane olacak. Selçuklu saray mimarisini yansıtacak cami, mimari dokusu ve ayrıcalıklarıyla vatandaşlara hizmet verecek.

Zeki Karakoç Camii ibadete açıldı

Modern mimarisiyle Büyükçekmece'de bulunan tüm camilerden farklı bir estetiğe sahip Zeki Karakoç Camii Pınartepe Mahallesi'nde ibadete açıldı. 1900 metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulu ve taban oturumu büyüklüğü 200 metrekare olan Zeki Karakoç Camii, Başkan Akgün ve hayırsever Karakoç ailesi işbirliğiyle inşa edildi. 100 metrekarelik mahvel katı bulunan ve yaklaşık 250 kişilik geniş bir avluya sahip olan caminin Minaresi cam olacak şekilde tasarlandı. Caminin bahçesinde ise tüm hava şartlarına uyum sağlayabilen kapalı ve cam bölmeli şadırvanı da bulunuyor.

İbrahim Sancak Camii ve taziye evi

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Sancak ailesinin katkılarıyla Mimarsinan Mahallesi'nde inşa edilen Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii geçtiğimiz aylarda ibadete açıldı. Başkan Akgün mahallelinin ibadethane ihtiyacını karşılamak adına Mimarsinan'a, depreme dayanıklı ve geniş kapasiteli yeni bir cami yapılması için karar almıştı. Yapımı tamamlanan ve Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii'ne ilgi yoğun.

İlçenin en büyük camilerinden biri

Cami toplamda 2 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulu ve 900 metrekare genişliğe sahip. Görkemli yapının içerisinde 1500 kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Ayrıca tüm ihtiyaçların düşünüldüğü cami içerisinde vatandaşlara hizmet verecek abdesthane ve kütüphane de bulunuyor. İçerisinde modern ve kapsamlı bir taziye evinin de hizmet verdiği cami Büyükçekmece'nin en büyük camilerinden biri.