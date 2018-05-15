Büyükçekmece’nin yeni spor tesisi açılış için gün sayıyor

Büyükçekmece’ye Büyük Atatürk Parkı gibi gözde bir yaşam alanını kazandıran Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şimdi de Büyük Atatürk Parkı içerisine inşa edilen sosyal tesis kazandırdı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve ekibi, park içerisinde iki farklı hizmeti bir araya getiriyor. Modern bir evlendirme dairesi ve muhteşem bir spor tesisi Büyükçekmecelilere hizmet vermek için gün sayıyor.Tamamlanmak üzere olan tesis, spora büyük ilgi gösteren ilçe halkına sportif ve sosyal anlamda çok önemli hizmetler sunacak.

Büyük Atatürk Parkı içerisinde yer alan modern spor tesisi toplamda 550 metrekarelik alana sahip. Vatandaşlara farklı alanlarda spor yapma imkanı tanıyan tesiste, fitness salonu, kapalı ve açık tenis kortları, basketbol sahaları bulunuyor. Tesis, Büyükçekmecelilerin sosyal hayatına renk katacak kafeterya, dinlenme alanları ve kütüphanesiyle de fark oluşturacak. Ayrıca, soyunma odaları, duş alanları, mescit, bebek bakım odaları da mevcut.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün kültürel ve sosyal hayata verdiği önem sayesinde ilçede bugüne kadar pek çok, park, sosyal tesis, spor tesisi, eğitim tesisi ve çok farklı sosyal yaşam alanları hizmete girdi. Son olarak, İstanbul’un cazibe merkezi halini alan Büyük Atatürk Parkı’nda hizmet verecek olan spor tesisi Büyükçekmeceli vatandaşların sosyal hayatına önemli bir katkı sağlayacak olan tesisin yaz aylarında hizmete girmesi bekleniyor.

"Sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket ediyoruz"

Yapımına devam edilen projeleri yerinde denetleyen Başkan Akgün, “Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın kültürel, sosyal ve ekonomik avantajlar sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Büyük Atatürk Parkı gibi doğayla iç içe, huzurlu ve vatandaşların büyük ilgisini gören bir yaşam alanına inşa etmekte olduğumuz spor tesisi farklılıklarıyla Büyükçekmece’nin adını duyuracak" dedi.