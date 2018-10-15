Büyükçekmece'ye bağışlanan 11 bin 500 kitap köy okullarına gönderilecek

Büyükçekmece Belediyesi Kutadgu Bilig Kütüphanesi'ne bağışlanan toplam 11 bin 500 kitap çocukların mutluluğu olacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları doğrultusunda bağışlanan tüm kitaplar köy okullarına gönderilecek.

Bu mutluluğu Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarla paylaşacaklarını belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Kütüphanemiz 30 bini aşkın kitapla yıllardır Büyükçekmece halkına hizmet vermektedir. 7'den 70'e her yaştan insanımıza hitap eden kitaplarımız sürekli olarak güncellenerek zenginleştirilmektedir. Kütüphanemize kitap bağışlayan herkese teşekkür ederiz. 11.500 kitabı köy okullarında kitap hasretiyle yanıp tutuşan yavrularımıza yollayacağız. Her şey çocuklarımızın geleceği için” dedi.