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16 Haziran 2017 12:20

Büyükçekmece’ye bereket ve barışın simgesi zeytin ağaçları dikilecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece’ye bereket ve barışın simgesi zeytin ağaçları dikilecek

16 Haziran 2017 12:20

Hasan Akgün, zeytin ağacının tarihin en eski ağacı olduğunu ve toplumlarda barışın ve bereketin simgesi olarak görüldüğü belirterek, “Zeytin ağacı tarihi, kültürü ve doğasıyla Büyükçekmece’de hayat bulacak” dedi.


Türkiye’nin en yeşil ilçeleri arasında gösterilen Büyükçekmece ilçesinde zeytinlik alanları kurulacak. Anı ağaçları, hatıra ormanları, şehitler ormanı ve anıt ağaçlarıyla tanınan Büyükçekmece’de ağaçlandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ilçede zeytinlik alanlarının oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Şehitlerimiz, şiddet mağduru kadın ve çocukların anısına ağaç dikerek toplumsal duyarlılık adına da önemli bir görev üstlenen Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde zeytinlikler oluşturacak.



Büyükçekmece’ye yakışacak


Hasan Akgün, zeytin ağacının tarihin ilk ve en önemli ağaçlarından biri olduğunu belirterek; “İnsanoğlunun tarihi ile birlikte süregelen ve her çağda barışın ve bereketin simgesi olarak kabul edilen zeytin ağaçları Büyükçekmece’de de hayat bulacak. Doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ayrıcalıklı bir ilçe olan Büyükçekmece’de zeytinlikler oluşturulacak. Zeytin ağaçları hem daha yeşil bir çevre adına, hem de her yıl uluslararası festivalimiz kapsamında 60’ın üzerindeki ülkenin gençleriyle tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajı veren bir kent adına zeytin ağacının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” dedi.




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