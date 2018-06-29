Dr. Türkan Saylan Spor ve Sosyal Tesisi hizmete girmeye hazırlanıyor.

Büyükçekmece’de yapımı tamamlanan Prof. Dr. Türkan Saylan Spor ve Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor. Tıp doktoru, akademisyen, yazar ve eğitimci Türkan Saylan’dan adını alan spor ve sosyal tesisi, Dr. Hasan Akgün’ün geliştirdiği örnek bir sosyal tesis projesi olarak hizmete girecek. Başkan Akgün ve ekibinin çalışmaları sonucunda yapımı tamamlanan tesis, Büyükçekmecelilerin hizmetine girmek için gün sayıyor.

Spor salonu, kütüphane ve kafeteryasıyla hizmet verecek

Büyükçekmecelilerin spor ve çeşitli sosyal imkanlardan faydalanabileceği tesisin içerisinde; modern spor aletlerinin bulunduğu 150 metrekarelik bir fitness salonu, içerisinde kapsamlı bir kütüphanenin bulunduğu 150 metrekarelik bir kafeterya, toplamda 100 metrekarelik kadın ve erkek soyunma odaları, duş, mescit ve bebek bakım odası bulunuyor.

Büyükçekmece aileme hayırlı olsun

Sosyal belediyecilik anlayışı gereğince hareket ettiğini belirten Akgün, "Şehrimizde yüksek binalar ve az yeşil alan görmek bir belediyeci olarak asla katlanamayacağım bir durum. Bu anlayış gereğince planladığımız tüm projelerin halkımıza her anlamda yarar sağlayacak, sosyal ve sağlıklı yaşama yönelik yatırımlar olmasına özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirmeye hazırlandığımız Prof. Dr. Türkan Saylan Spor ve Sosyal Tesisi, vatandaşlarımıza spor ve sosyal hayatla iç içe olma imkanı sunacak. Şimdiden tüm Büyükçekmece’ye hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.