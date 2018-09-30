Büyükelçi Berger, Heybeliada'da düzenlenen konsere katıldı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İngiliz Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın Adalar Çocuk Orkestrası'na destek için Heybeliada'da verdiği konsere katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Berger, Büyükada'da gerçekleştirdikleri temasların ardından dünyanın pek çok yerinden gelen genç öğrencilerin katıldıkları müzik kampı kapsamında Heybeliada'da verdikleri klasik müzik konserine katıldı. Konser öncesinde AB Delegasyonu heyeti, Heybeliada Ruhban Okulu'nu ve kütüphanesini ziyaret etti ve Ruhban Okulu yetkililerinden bilgi aldı. Büyükelçi Berger, Ruhban Okulundaki sınıflarda da incelemelerde bulundu.

Büyükelçi Berger, konser başlamadan önce genç müzisyenlerin yetişmesini amaçlayan projenin gerçekleşmesinde katkısı olan Adalar Kent Konseyi, Kartal ve Adalar belediyelerine ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

İngiliz Şef Dr. James Ross yönetimindeki İngiliz Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve ünlü şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın, Adalar Çocuk Orkestrası için Büyükada'da 3 gün süren bir kamp düzenlediği aktarıldı.

Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın müzik kampı sırasında Heybeliada Ruhban Okulunda verdikleri konserin ardından Anadolu Kulübü'nde sahneye çıkacakları bilgisi verildi.