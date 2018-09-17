Büyükler Dünya Judo Şampiyonası 20-27 Eylül tarihlerinde Bakü'de

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak Büyükler Dünya Judo Şampiyonası ferdi ve karma takımlar müsabakalarında 4 kadın, 6 erkek judoka ile temsil edileceğiz. Şampiyonaya 129 ülkeden, 309'u kadın olmak üzere 800 judocu katılacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20 - 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Büyükler Dünya Judo Ferdi ve Karma Takımlar Şampiyonası'nda, Ay-yıldızlı ekibimiz 4 kadın ve 6 erkek judokamız tatamide mücadele edecek.

129 ülkeden, 309'u kadın olmak üzere toplam 800 judokanın madalya mücadelesi yapacağı müsabakalar, Ulusal Jimnastik Arena Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Bakü'deki büyük organizasyonda, judokalarımızın en iyi dereceleri elde etmek için efor ve güç sarf edeceklerini belirterek, “Büyüklerin, kendilerini örnek alan gençlerimize moral ve motivasyon katkısı sağlayacak dereceler yapacaklarına inanıyorum. Ümitlerde ve Gençlerde son dönemde elde etiğimiz başarılı sonuçlara yakın büyüklerimizden de iyi dereceler bekliyoruz. Onların bu şampiyonaya iyi hazırlanmaları konusunda, gerek yurt dışı ortak çalışma kampları gerekse yurt içinde antrenman imkanları sağladık. 2020 Tokyo olimpiyatları yolunda bizlere heyecan katacak sonuçlar alacağımıza inanıyorum” dedi.

Milli takımımız kadınlarda;

Gülkader Şentürk (48), İrem Korkmaz (52), Büşra Katipoğlu (63) ve Kayra Sayit (+78),

Erkeklerde; Bekir Özlü, A. Şahin Kaba (60), Sinan Sandal (66), Vedat Albayrak, İlker Güldüren (81) ve Mikail Özerler (90) ile temsil edilecek.

Judokalarımızın maç proğramı şöyle:

20 Eylül Perşembe: 48 Kg: Gülkader Şentürk, 60 Kg: Bekir Özlü ve A. Şahin Kaba

21 Eylül Cuma: 52 Kg: İrem Korkmaz, 66 Kg: Sinan Sandal

23 Eylül Pazar: 63 Kg: Büşra Katipoğlu, 81 Kg: Vedat Albayrak ve İlker Güldiren

24 Eylül Pazartesi: 90 Kg: Mikail Özerler

26 Eylül Çarşamba: +78 Kg: Kayra Sayit

27 Eylül Perşembe: Karma takımlar