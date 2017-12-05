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05 Aralık 2017 14:18

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Antalya’da

Judo Federasyonu’nun 2017 yılındaki son faaliyet programını olan Büyükler (Kadın ve Erkek) Türkiye Şampiyonası ile Süper Lig ve Süper Lig’e yükselme karşılaşmaları Antalya’da yapılacak.

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Antalya’da

05 Aralık 2017 14:18


7-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek üç organizasyondan Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda bugün itibariyle 56 ilden 206 kadın, 376 erkek judocu Antalya Spor Salonu’nda tatamide mücadeleye katılmak için kayıt yaptırdı.


Şampiyonada ilk gün kadınlarda; 48, 52, 57 ve 63, erkeklerde 60, 66, 73 ve 81 Kg’da müsabakalar yapılacak.


Süper Lig 9 Aralık, Süper Lig’e yükselme karşılaşmaları da 10 Aralık’ta aynı spor salonunda yapılacak. Süper Lig’e katılacak takımlar şöyle:



Kadınlar; İstanbul BBSK, Galatasaray, Trabzonspor, Osmangazi BSK, Antalya Yolspor, Kocaeli BBSK, İzmir BBSK, Ordu Judo İhtisas, Sivas GSK, Salihli Belediye SK, Selçuklu Spor Kulübü, Trabzon Ayyıldız.



Erkekler; İstanbul BBSK, Galatasaray, Selçuklu BSK, Samsun ASP, Ankara EGO, İzmir BBSK, Etimesgut BSK, Salihli Belediye SK, Ordu Judo İhtisas, Selçuklu Spor Kulübü, Düzce GSK, Osmangazi BSK.




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