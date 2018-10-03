Büyüközer: "Helal ve milli ürün sloganı kullanılmalıdır"

Hüseyin Kami Büyüközer, son zamanlarda sıkça konuşulan yerli ve milli ürün etiketi ile ilgili bir açıklama yaptı. Büyüközer, "Yerli ürün, milli ürün sloganı yerine helal ve yerli ürün, helal ve milli ürün sloganı kullanılmalıdır" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu hale getirilen 'yerli üretim' logosu, bugünden itibaren bütün marketlerde kullanıma başlandı. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, yerli ve milli ürün etiketi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Raflarda bulunan ve yerli olmadığı herkes tarafından bilinen bazı ürünlerde bu logonun kullanılması tepki çektiğini belirten Dr. Büyüközer, "Yenmesi içmesi bir Müslüman için haram kılınmış bir madde içeren bir ürün ister yerli ve milli olsun isterse yabancı bir ülkeden ithal edilmiş olsun ne fark eder? Bir Müslüman için Türkiye'de üzümden yerli olarak üretilen şarabın, ithal edilen şaraptan ne farkı olabilir? Bu ekonomik kriz bahanesi ile bazı çevreler tarafından Müslümanların yeni bir yanılgıya düşürülmesi söz konusu olabilir. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu gün ülkemizde üretilen ürünlerin, ister gıda olsun, ister kozmetik olsun, ister ilaç ve sağlık ürünleri olsun bu ürünlerin üretiminde sayıları dört bini aşan katkı maddesi kullanılmaktadır. Bu katkı maddelerinin hemen hemen yüzde 100'ü ithal edilmekte ve üreticilerin çoğunluğu gayrimüslimler olduğu için üretimlerinde, alternatifleri olduğu halde, alkolden tutun yenmesi haram kılınmış çeşitli hayvan kökenli içeriklere kadar bu ürünlerde kullanılmaktadır. Bu sebeple, yerli ürün, milli ürün sloganı yerine helal ve yerli ürün, helal ve milli ürün sloganı kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Helal ve yerli ürünlerin rahatlıkla helal dünya marketlerinden temin edilebileceğinden söz eden Büyüközer, "2005 yılından beri GİMDES hem yurt içine, hem yurt dışına bütün Müslümanlar için Türkiye'de üretilen 14 bin çeşit helal ve yerli ürüne helal ve tayyib sertifikası vermiştir, ve vermeye devam etmektedir. Bu maksat için projesini yaptığı bugün için sayıları 50'ye yaklaşan ‘Halal Dunya Market' şubelerinde 8 yıldan beri helal ve yerli ürünler, Türkiye'nin çeşitli beldelerinde, Müslüman kardeşlerimizin istifadesine zaten sunulmaktadır" dedi.