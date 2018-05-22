Yeni nesil lazer uygulamaları, istenmeyen tüylerden kurtulmanın en etkili yöntemlerden bir tanesi.

İstenmeyen tüylerden kurtulmak ve tatilde daha güzel görünmek isteyenler, lazer epilasyon uygulamaları için güzellik ve estetik merkezlerini tercih edebiliyor. Yeni nesil lazer epilasyon uygulamalarının istenmeyen tüylerden kurtulmada en etkili ve en çok tercih edilen yöntemler olduğuna dikkat çeken JW Güzellik Merkezi Genel Müdürü Yasemin Kuzu, "Tatil planlarının yapıldığı şu günlerde yaz aylarında güzel görünmek isteyen, istenmeyen tüylerinden kurtulmak isteyenler lazer epilasyon uygulamaları için güzellik ve estetik merkezlerinin yolunu tutmaya başladı. Daha konforlu, hızlı, yan etkisi olmayan, ağrısız ve acısız yöntemler ilgi görüyor’’ dedi.

Gelişen teknoloji ile birlikte lazer epilasyon yöntemlerinde çeşitlenme olduğuna dikkat çeken Kuzu, ’’Eskiden yapılan lazer epilasyonlar 10-12 seans gibi 2-3 yıla kadar süren uzun ve külfetli bir süreçti. Günümüzde yeni nesil teknolojiler sayesinde lazer epilasyon uygulamalarında seans süreleri azaldı. Yeni teknoloji ile birlikte artık 4 ya da 6 seansta istenmeyen tüylerden ağrısız, acısız ve konforlu bir şekilde kurtulmak mümkün oluyor’’ şeklinde konuştu.

’’Yeni nesil teknolojilerle artık her mevsim lazer epilasyon yaptırılabiliyor’’

Kuzu sözlerini şöyle tamamladı: ’’Lazer epilasyon için en uygun dönem sonbahar ve kış ayları olarak öne çıksa da yeni nesil teknolojilerle artık her mevsim lazer epilasyon yaptırılabiliyor. Bu yöntemlerden biri olan Diode Buz Başlıklı Lazer epilasyon dört mevsim konforlu, ağrısız ve bir şekilde uygulanabiliyor. Kendinden soğutucu özellikleri ile acı ve ağrı hassasiyetini minimum seviyeye indirerek kısa sürede epilasyon işleminin gerçekleştirilmesi mümkün oluyor. Diode Buz Başlıklı Lazer, soğutma sitemi ile çalıştığından dolayı cilt yanmaları, acı ve ağrı oranı düşük oluyor. Hızlı, kolay ve konforlu bir tedavi süreci ile bayanların kabusu istenmeyen tüylerden kısa sürede kurtulmayı sağlıyor. Buz başlıklı lazerler ile koyu ya da açık olmak üzere tüm cilt tiplerinde birkaç seansta başarılı sonuçlar almak mümkün oluyor. İstenmeyen tüylerinden kolayca kurtulanlar yaz tatilinde rahat bir şekilde plajda boydan boya yürümenin keyfini çıkarabilecek’’.