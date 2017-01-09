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09 Ocak 2017 08:46

Buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

09 Ocak 2017 08:46

İstanbul’da kar yağışı etkisini yeni haftanın ilk gününde sürdürdü. Evlerinden iş yerlerine gitmek için otomobilleriyle çıkan sürücüler buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul’da geçtiğimiz Cuma günü başlayan kar yağışı haftanın ilk gününde etkisini sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren vatandaşlar evlerinden iş yerlerine gitmek için yola çıktı. İş yerlerine otomobilleriyle gitmek isteyen sürücüler gizli buzlanma nedeniyle yokuş çıkmakta güçlük çekti. Otomobillerinde kar lastiği ve zincir bulunmayan sürücülerin yokuş yukarı çıkmakta zorlandığı görüldü. Yokuşları çıkmakta zorlanan otomobiller buz tutan zeminde kayarak adeta kazalara davetiye çıkardı. Sürücülerin yokuşlardan aşağıya inerken frenlerinin tutmaması nedeniyle kornalarıyla vatandaşları uyarmaları ise dikkat çekti.
Yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşımayı kullanmak isteyen vatandaşlar ise buz tutan yollarda düşmemek için büyük bir çaba gösterdi. Yavaş adımlarla yollarında ilerleyen vatandaşların şemsiye yardımıyla kar yağışından korunmaya çalıştı. Yoldan geçmekte olan bir temizlik çalışanının evinden çıkarak buz tutan yüzeyde yürümeye çalışan yaşlı vatandaşa yardım ettiği görüldü. Yaşlı vatandaşın koluna giren temizlik çalışanı yaşlı vatandaşa durağa kadar eşlik etti.



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