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06 Haziran 2018 23:51

C Majör İş’ten Sesler Korosu’ndan şehit aileleri yararına özel konser

İş adamları tarafından 2016 yılında kurulan C-Majör Sesler Korosu, İstanbul’da şehit ailelerine verilen iftar programında sahne aldı.

C Majör İş’ten Sesler Korosu’ndan şehit aileleri yararına özel konser

06 Haziran 2018 23:51

İftar sonrasında sahneye C-Majör korusunun gelirleri şehit ailelerine bağışlandı.


Türkiye ekonomisine yön veren iş insanlarının kurduğu C- Majör İş’ten Sesler Korosu, Taksim’de bir otelde şehit aileleri yararına verilen iftar programında konser verdi. Gecede ilk önce ezanın okunmasıyla birlikte şehit aileleri ve katılımcılar oruçların açtı. Ece Vahapoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı gecede, iş dünyasının önemli isimleri sahne alırken, Müşerref Akay, Hüsamettin Subaşı, İsmail Özkan, Nebil Özgentürk de düzenlenen konsere misafir sanatçı olarak eşlik etti. Gecede sahne alan koro katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.


İş insanlarından oluşan 80 kişilik koroda bulunan Armed Güvenlik Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz gecede elde edilecek olan tüm gelirin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağını ifade etti. Yılmaz, “Burada bulunmamızdaki en büyük sebep şehit aileleri ve şehit ailelerinin yakınları yapılan bağışlardan dolayı buradayız. Burada düzenlenen iftar programına katılan iş adamları ve onların yakınları Mehmetçik Vakfına bağış yaparak buradalar. Herhangi bir kuruma yada şahsa ödeme yapmadık. Buradaki koroda şarkı söyleyen iş adamları ve iş kadınlarının tamamı tüm bağışlarını Mehmetçik Vakfının hesabına yaptılar. Mehmetçik Vakfının hesabına yaptıkları için burası tamamen güvenilir bir yer. Paranın nereye gittiğini biliyoruz. Sahnede koro halinde söylenen şarkılardan elde edilen tüm geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. Biz her yıl bir konser veriyoruz. Bir öncekinde Down Sendromlular için verdik. Sonrasında işitme engelliler için sahne aldık. Şimdide tüm geliri Mehmetçik Vakfı ve Şehit ailelerine bağışlanacak olan bir organizasyonun içerisindeyiz. Burada olan herkes iş hayatının arasındaki boşluklarda fırsat bulup, o fırsatta sahne alıyor” şeklinde konuştu.


Geceden elde edilen gelirler Mehmetçik Vakfına bağışlandı.




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