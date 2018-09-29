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Caddebostan'da akıl almaz kaza

Kadıköy Caddebostan’da meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarparak durabildi.

Kadıköy Caddebostan'da meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil motorunun yerinden fırladığı kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.


Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'de Caddebostan Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü ağaca çarparak durabildi. Yağmurdan dolayı kaygan olan yolda çarpmanın şiddetiyle birlikte aracın motoru metrelerce uzağa fırladı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekipler kazaya müdahale etti. Kaza yapan aracın ön kısmının ağır hasar aldığı kameralara yansıdı. Öte yandan, araç sürücüsünün hafif yaralarla kazayı atlattığı öğrenildi.

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