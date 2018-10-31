Cadılar Bayramı için özel organizasyon

İşletmeciliğini Aslıhan Şentürk'ün yaptığı Denmas Bistronomy, Cadılar Bayramı için özel bir parti düzenledi.

İşletmeciliğini Aslıhan Şentürk'ün yaptığı, 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Denmas Bistronomy, Cadılar Bayramı için özel bir parti düzenledi.Bahsi gçen mekanın davete özel kokteylleri ile hazırlanan gecede ‘korku' teması hakim oldu. Birçok isim de ilginç makyaj ve kostümleri ile renklendirdiği gecede keyifli saatler yaşandı.

Partiye katılan isimlerin ‘en korkunç' olmak için yarıştığı gecede ‘En Korkunç Kadın ve En Korkunç Erkek' seçilen davetlilere 750'şer TL'lik Camp David | Soccx hediye çeki takdim edildi. Geceye ait fotoğraflar sosyal medyada #korkudenmasta etiketi üzerinden takip edildi.