Çağatay Baytar: ''Türkiye, ihracat faktoring uygulamalarında dünyada 1 numara''

FCI Başkanı Çağatay Baytar, ''Türkiye'nin, ihracat faktoring uygulamalarında dünyada 1 numara olduğu belirterek Çin'in, Singapur'un, Tayvan'ın ve Avrupa ülkelerinin önünde olduğunu söyledi.

Bu yıl Türkiye'de 2'nci kez FCI, EBRD ve Finansal Kurumlar Birliği iş birliğinde düzenlenen FCI (Factors Chain International) Konferansı 2 gün boyunca İstanbul'da bir otelde devam edecek. 'Turkey: Bridging the Continents' (Kıtaları Birleştiren Ülke Türkiye) teması ile gerçekleşen konferansta tedarik zinciri finansmanı, Türkiye-Ortadoğu ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde faktoring, EBRD (Avrupa Birliği İmar ve Kalkınma Bankası) ülkeleri ve gelişmekte olan pazarlardaki fırsatlar, İslami faktoring, dijitalleşme, kredi sigortası-faktoring iş birliği gibi önemli konular masaya yatırılıyor. Konferansta yaklaşık 250 yerli yabancı katılımcı yer alıyor. FCI Başkanı Çağatay Baytar, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Adem Duman ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkan Yakup Asarkaya sektöre dair açıklamalarda bulundu.

''Türkiye, ihracat faktoring uygulamalarında dünyada 1 numara''

Türkiye'deki faktoring sektörünü değerlendiren Çağatay Baytar, ''Bu toplantıda Güney ve Güneydoğu Avrupa, Doğu ve Orta Avrupa, Rusya ve Ortadoğu'daki önemli finans şirketleri davetli. Burada finans sektörünü geçmişini, geleceğini ve bugününü konuşuyoruz. Ülkemiz ve İstanbul o kadar kıymetli jeopolitik öneme sahip ki; ticaret bizim ülkemizden geçiyor ve ticaret buradan büyümeye devam edecek. Türkiye, ihracat faktoring uygulamalarında dünyada 1 numara. Çin'in, Singapur'un, Tayvan'ın ve Avrupa ülkelerinin önünde. Türkiye ihracat faktoringinde 1 numara. Türk şirketleri son 10 yıldır dünyanın en iyi faktoring şirketleri seçiliyorlar. Dolayısıyla üretime dayalı, ihracata dayalı bir büyüme modelinin benimsendiği bu ülkede, ihracat faktoringi ihracatçıyı desteklemeye ve ülkenin öz kaynağının yurtdışında yitip gitmesine engel olacak. İhracatın büyümesine de destek olacak diye düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.

''Aktif toplamı olarak piyasaya verdiğimiz fon tutarı 42 milyar TL civarında''

Faktoringin Türkiye'de 600 bin KOBİ'ye dokunduğunu bildiren Baytar, ''130 bini aşkın müşterisi var. 130 bin müşterinin de 4 adet borçlusu var. Yaklaşık 600 bin müşteri ve şirkete dokuyor ve onlara finansman sağlıyor, garanti ve tahsilat hizmeti veriyor. Biz ticaretin olduğu yerde görev yapıyoruz. Dolayısıyla ülke ticaretinin büyümesine ve KOBİ'lerin büyümesine destek oluyoruz. Geçen sene 150 milyar TL'ye yakın işlem hacmi yaptık, yaklaşık 40 milyar doların üstünde ve bugünde aktif toplamı olarak piyasaya verdiğimiz fon tutarı 42 milyar TL civarında. Finansal Kurumlar Birliği, finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansman şirketlerini şemsiyesi altında toplamış bir birlik. Bu birlik, banka dışı 3 sektörün ortak isteklerini, ortak taleplerini, düzenlemesini ve uygulamalarını düzeliyor. Yönetim kurumu bunları BDDK'ya ya da Eximbank'a veya SPK'ya taşıyor. Dolayısıyla bu bir meslek örgütü haline geliyor. Banka dışı finansal kesimin, finans sektöründen Türkiye ticareti içinden aldığı payın artmasını sağlıyor'' dedi.

Baytar sözlerini şöyle devam etti: ''Türk finans sektörü çok dinamik. Türk üreticisinin ve ihracatçısının yanında. Dolayısıyla bu ürünlerin cesaretle kullanılmasını tavsiye ediyorum. Bir ürünü iyi tanımadığımız zaman maalesef kullanmıyoruz. Halbuki faktoring, bilançosunda alacağı olan her şirketin ihtiyacı olan üründür. Uzun vadeli makine yatırımı yapmak isteyen firmaların finansal kiralamaya ihtiyacı var. Bireysel borçlanma yapmak isteyenlerin tüketici finansman şirketlerine ihtiyacı var. Dolayısıyla banka dışı mali kesimin büyümesini sağlamak ve ulaştığı kesimi arttırmak durumundayız. Bizim üstümüze düşen bunları tanıtmak. Ama şirketlerden de beklediğimiz biraz yeniliklere açık olmak''.

Etkinliğin açılışında konuşan BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, ''Kurumumuz ve sektörün iş birliği içerisinde yürüttüğü sürecin çarpıcı sonuçlarını sektör rakamları da ortaya koymaktadır. Faktoring sektörünü işlem hacmi 2017 yılı sonunda 145 milyar TL. Alacakları ise 42 milyar TL sevilerinde gerçekleşmiştir. 2005 yılı sonunda 5,4 milyar TL olan sektörün aktif büyüklüğünün 2017 yılı sonunda 43 milyar TL seviyesine ulaştığı görülmektedir. 2005 yılında 1,25 milyar TL olan sektörün öz kaynakları ise 2017 yılı sonunda 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün sayısı artan ve bugünlerde 123 bine yaklaşan müşteri kitlesine hizmet vermektedir. Faktoring müşterilerinin çoğunluğu küçük ve orta büyükteki işletmelerdir. Faktoring şirketleri başka şekilde finansman erişemeyen işletmeler de finansman sağlayarak finansal katılıma önemli bir katkı sunmaktadır'' açıklamasında bulundu.

''Ekonomimizin omurgası olan firmalara destek sağlayan sektör olduğunu söyleyebiliriz''

FKB Başkanı Adem Duman ise şöyle konuştu: ''Yerli ve yabancı olmak üzere 250'den fazla katılımcıyla FCI'ın uluslararası toplantısına ev sahipliği yapıyoruz. Toplantı bir açıdan çok önemli; İstanbul'un uluslararası finans merkezi olma hedefi doğrultusunda önemli adım olduğunu düşünüyoruz. Faktoring önemli bir sektör. Geçen sene ekonomimize 150 milyar TL civarında finansman desteği sağmıştır. 600 bin civarında firmaya destek sağlar. Bunların büyük kısmı KOBİ'dir. Dolayısıyla ekonomimizin omurgası olan firmalara destek sağlayan sektör olduğunu söyleyebiliriz. Faktoring bir açıdan da önemli; firmalarımıza banka dışı finansman sağlıyor. 2023 vizyonumuzda İstanbul'u uluslararası finans merkezi yapma hedefimiz var. Bu doğrultuda bizim daha fazla konferansa ev sahipliği yapmamız gerekiyor. Sadece yasal ve fiziki alt yapı değil, bu tür konferanslarla bu hedefi destekliyor olmamız gerekiyor. Bu anlamda FCI'ın uluslararası etkinliğine ev sahipliği yapmak önemli gelişme diye düşünüyoruz''