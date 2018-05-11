Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 12:33

Çağla Büyükakçay: "En büyük hedefim Grand Slam şampiyonluğu"

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, profesyonel sporculukta fedakarlık yapmadan başarıya ulaşılamayacağını belirterek, "En büyük hedefim Grand Slam şampiyonluğu ve dünya sıralamasında ilk 50’ye girmek” dedi.

Çağla Büyükakçay:

11 Mayıs 2018 12:33


"BİLGİSpor Sektör Buluşmaları”nın ikincisi dün İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlendi. Etkinliğe katılan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, samimi açıklamalarda bulundu. Tenise sekiz yaşında başladığını ve profesyonel olma yolunda birçok zorlukla karşılaştığını belirten başarılı sporcu, “Benim ilk başladığım dönemde ‘yapamazsın, çok zor’ diyenler oldu. Bizim ülkemizde çok fazla ön yargı var, beni de ailemi de vazgeçirmeye çalıştılar. O günkü koşullarda bir sporcunun bırakın ilk 100’e, ilk 200’e bile girmesi imkansız gibi bir şeyken ben başardım. Pes etme noktasına geldiğim çok an vardı ancak profesyonel sporcuysanız buna da göğüs germeniz ve fedakarlık yapmanız gerekiyor” diye konuştu.



“En büyük hedefim Grand Slam kazanmak ve ilk 50’ye girmek”


Kariyer hedeflerini anlatan Çağla Büyükakçay, bir gün mutlaka Grand Slam kazanmak istediğini söyledi ve ekledi: “Tenise çok fazla emek verdim. Türkiye’de tenis dalında birçok ilk yaşadım, tenisseverlere de yaşattım. Eski başarılarımla değil de, yeni başarılar kazanarak anılmak istiyorum. Hedefim ilk 50’ye girmek. İlk 100’e girmek bir rüyayken gerçek oldu, 60. sıraya kadar yükseldim. Şimdi ‘İlk 50 neden olmasın ki?’ diyorum. Kariyerimde bir Grand Slam turnuvası kazanmak da dileğim.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç