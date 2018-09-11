Çağla Büyükakçay güçlü başladı

Slovak rakibi Jana Cepelova'ya set şansı tanımayan Çağla Büyükakçay, Fransa'daki ITF 80K turnuvasında ikinci tura yükseldi.

Bu haftaki mücadelesini Fransa'nın Biarritz kentindeki ITF 80K turnuvasında veren milli tenisçi Çağla Büyükakçay, açılış turunda güçlü bir galibiyete imza atarak yoluna devam etti. Toprak zemindeki organizasyonda dünya eski 50 numarası Slovak Jana Cepelova ile karşılaşan Çağla, korttan 6-4, 6-3'lük setlerle üstün ayrılarak adını son 16'ya yazdırmasını bildi. Dört maçlık yenilgi serisini noktalayan Büyükakçay, ikinci turda 3 numaralı seribaşı Belçikalı Ysaline Bonaventure veya Fransız Jessika Ponchet ile kozlarını paylaşacak.