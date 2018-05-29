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29 Mayıs 2018 11:33

Çağrı merkezleri ile binlerce vatandaşı dolandıran şebekeye operasyon: 6 gözaltı

İstanbul polisi, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 bin kişiyi 2 buçuk milyon lira civarında dolandıran 6 kişilik şebekeyi çökertti.

Çağrı merkezleri ile binlerce vatandaşı dolandıran şebekeye operasyon: 6 gözaltı

29 Mayıs 2018 11:33


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları paravan çağrı merkezleri üzerinden telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi, banka memuru, sigorta veya kredi kumu mensubu olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen liderliğini Yusuf V.’nin yaptığı 6 kişilik suç şebekesini tespit etti. Alınan ihbarı değerlendiren siber polisi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör, Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu ve çevresinde iki ayrı çağrı merkezi kurup, bu merkezler üzerinden kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan liderliğini Yusuf V.’nin yaptığı dolandırıcılık şebekesini takibe aldı.


Yaklaşık 10 bin kişinin dolandırıldığı iddia ediliyor


Aylar süren teknik ve fiziki takibe alına şebeke üyelerini tek tek tespit eden emniyet güçleri, vatandaşlardan temin edilen bilgilerle kendi hesaplarına aktardıkları paraları transfer ettikleri banka ATM’lerinden çeken şebeke elebaşı Yusuf V. ile Alican A., Ezgi Ü., Yasemin T., Ayşegül S. ve Cansu Ö.’ye operasyon düzenledi. Beyoğlu, Sancaktepe, Kağıthane ve Çekmeköy’de çok sayıda adrese yapılan baskında 4’ü kadın 6 kişilik şebeke üyesi yakalandı.


Şüphelilerin evlerinde ve kurdukları çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda, 4 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 13 cep telefonu, 10 adet SİM kart, dolandırılan vatandaşların kart ve kimlik bilgilerini içeren sabit disk, yine dolandırılan vatandaşların bilgilerinin yer aldığı not defteri ile ajanda, fatura, doküman ve sözleşme makbuzu ele geçirildi.


Şebeke üyelerinin 4’ü kadın


Dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi, banka memuru, sigorta veya kredi kumu mensubu olarak tanıtarak bu yolla yaklaşık 10 bin kişiyi dolandırdıkları, aynı yöntemle 2 milyon 500 bin lira civarında haksız kazanç sağladıkları ileri sürüldü.


Elebaşlığını Yusuf V.’nin yaptığı 4’ü kadın 6 kişilik şebeke üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şebeke üyeleri arasındaki hamile şüpheli serbest


Dolandırıcılık zanlılarından elebaşı Yusuf V.’nin de olduğu 5 şüpheli “Nitelikli dolandırıcılık” suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebeke üyeleri arasında yer alan Cansu Ö., hamile olduğu ve doğumu yaklaştığı gerekçe gösterilerek savcılıkça ‘adli kontrol’le serbest bırakıldı.




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