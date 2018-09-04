Çalınan otomobil, mezarlık içerisinde kundaklandı

Olay sonrası otomobilin sahibi, yanan otomobilinin başında göz yaşları döktü.

Olay, 01.00 saatlerinde, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi, Hekimbaşı Mezarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre Emrah Sarı’ya ait olduğu öğrenilen bir otomobil evinin önünde park halinde dururken, kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Hırsızlar otomobil ile birlikte yaklaşık iki yüz metre ilerledikten sonra iddiaya göre otomobili ateşe verdiler. Otomobilin ateşe verilmesinin ardından olay yerinden hızlı bir şekilde kaçan şüpheli ya da şüpheliler kayıplara karıştı. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yanan otomobil söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

“Ekipler mezar içinde şüpheliyi aradı”

Otomobilin kundaklamasının ardından polis ve sağlık ekipleri mezarlığın içinde kaçan şahıs ve ya şahısları arama çalışması başlattı.

“Otomobili yakıp kaçmaya başladı”

Olayı gören bir vatandaş ise şahısın otomobili yaktıktan sonra kaçmaya başladığını belirterek “Otomobil yandıktan sonra siyah görünümlü bir şahıs, otomobilden inerek koşmaya başladı. Biz bir şey diyemedik hemen kaçtı” dedi

“Otomobilim evin önündeydi”

Otomobilin sahibi Emrah Sarı göz yaşlarını tutamayarak, olayı şu şekilde anlattı,“Akşam eşim ile geldim marketten. Arabamı park ettim evimin önüne. Saat on iki gibi yattık uyuduk. Bir saat sonra dışarıdan patır kütür sesler duyduk, normal tahta sesi sandım dışarıdan gelen patlama sesi gibi, ama uzaktan geliyordu, evim yukarıdan olduğu için. Evimin önündeydi araba buraya getirmişler. Komşumuz aradı, ‘Araba nerede’ diye sordular bana ben de evin önünde dedim. Çıktım baktım ki arabam mezarlığa bırakılıp yakılmış. Anahtarı ben de başka hiçbir yedek anahtarı yok. Ankara’ya taşınıyoruz zaten, eşyaları falan topluyoruz”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.