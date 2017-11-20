Çalıntı araba ile marketi soydular

Olay, 02.30 Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan markete gelen maskeli ve silahlı dört kişi önce kapının kilidini açmaya çalıştı. Kilidi açamayan hırsızlar işyerinin camını kırarak içeri girdi. İçeri giren hırsızlar markette bulunan sigaraları aldı. Arabaya sigaralar yüklenirken içlerinden biri içerde bulunan çelik kasayı açmaya çalıştı. Ancak çelik kasayı açamayan hırsızlar işyerinden çıktı.

Araba da çalıntı çıktı

Hırsızların geldiği aracı tespit eden ekipler aracın çalıntı olduğunu belirledi. Oluşturulan kontrol noktalarıyla aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.