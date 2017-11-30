Çalışan verimliliği kamu ve özel sektörün gündeminde

Son dönemde kamu ve özel sektörde geliştirilen stratejilerde tüm yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de göz önünde bulundurarak; tercihlerini sağlıklı, ergonomik ve sosyalleşmeye imkân tanıyan ofis mobilyalarından yana kullanıyor.

Dijital dönüşüm ile birlikte iş yapma modelleri ve çalışanların ofis ortamına bakış açıları değişime uğradı. Eskiden ofis mobilyası konusunda bir standart yokken artık iş yerinde çalışanların performansını artırmak üzerine hazırlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları ve bunu göz önünde bulunduran sağlıklı, ergonomik ve sosyalleşmeye imkân tanıyan ofis mobilyaları tercih ediliyor. Son dönemde kamu kuruluşlarında ve özel sektörde yöneticilerin çalışanların verimliliği üzerine ciddi çalışmalar yaptığına vurgu yapan Bürotime Ürün Yöneticisi Birtan Baç, tüm bu ihtiyaç ve gereksinimlere uygun konseptler geliştirdiklerini belirtti.

"Hedef çalışanların motivasyonunu artırmak"

Çalışanların motivasyonunu ve üretkenliğini artırmak için, ortamdaki sesten ışığa, koltuğun rahatlığından masanın konumuna kadar İş Sağlığı ve Güvenliği’nde birçok madde olduğunu belirten Baç, Bürotime’ın insan sağlığını koruyan, yaşam kalitesini iyileştiren ve kullanıcıya iç mekân hava kalitesi yüksek ortamlar sunması olduğunun altını çizerek "Çalışanların en az dokuz saatlerini geçirdikleri çalışma ortamında onların rahat ve konforlu bir sandalyede çalışması ve kullanışlı bir masada oturması büyük önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.

En stresli iş ortamı; çağrı merkezi

İş dünyasında çalışanların verimliliği üzerine araştırmalar yaptıklarının da altını çizen Baç, "Örneğin; dünyanın en stresli işleri arasında ilk sırada ’Çağrı Merkezi Temsilciliği’ geliyor. Çağrı merkezi çalışanlarının en büyük sorunlarının başında, telefonda saatlerce müşterilerle konuşmak ve gürültüye maruz kalmak geliyor. Metrekareye düşen çalışan sayısı çok fazla olan çağrı merkezi ofisleri, genellikle tek düze ve özensiz ofis mobilyalarından oluşuyor. Bürotime olarak çağrı merkezlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak estetik, konforlu, renkli ve ergonomik olan, ’Mute’ ürününü tasarladık. Uzun süreli telefon konuşmaları nedeniyle bulundukları ortamda ses yalıtımı yapan ve sürekli oturarak çalışmaktan kaynaklı sağlık sorunlarını minimuma indiren ofis mobilyaları ile çalışanların verimliliğini artırdığını gözlemledik. Hatta bu çözümümüzle Desing Turkey 2014: İyi Tasarım Ödülü’nü almaya da hak kazandık" açıklamasında bulundu.

"Her türlü senaryoya uygun çalışma ortamı"

Yapılan araştırmalarda, çalışanların hep aynı yerde saatlerce vakit geçirmesinin verimliliği ciddi oranda düşürdüğüne de dikkat çeken Baç; "Kullanıcıyı bulunduğu çalışma ortamında rahat hissettirmeye ve aidiyet duygusu oluşturmaya yönelik motive ve verimli çalışma alanları yaratıyoruz. Tüm bu ihtiyaç ve gereksinimlerden hareketle geliştirdiğimiz Elements isimli konseptimiz, Bürotime markasının portföyündeki tüm ürün gamını kullanarak hayal edilen kişiselleştirilebilir çalışma alanlarını farklı ihtiyaçlara uygun ürün seçenekleriyle yaratma imkânı sunuyor. Böylelikle yöneticiler hem tasarımın özgünlüğünden taviz vermiyor, hem de çalışanların daha verimli çalışmasına olanak sağlamış oluyor" diye konuştu.