Cam tarihinin duayenleri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da buluştu

Uluslararası Cam Tarihi Birliği (AIVH) tarafından ilki 1958 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Cam Tarihi Kongresi’nin 21’incisi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde başladı. Alanında en prestijli organizasyon olarak kabul edilen kongreye bu yıl 27 ülkeden 115 cam tarihi uzmanı katıldı.

Üç senede bir gerçekleştirilen kongre, dünyanın cam tarihi konusundaki uzman bilim insanlarını, konuyla ilgili arkeologları, sanat tarihçilerini, sanatçıları, koleksiyoncuları, müze küratörlerini ve sanat eseri restoratörlerini bir araya topluyor. Kongre; bilim insanlarına yaptıkları çalışmaları ve bulgularını paylaşma imkanı vermenin yanında, gerçekleştirdiği inceleme gezileri ile de bilgi paylaşımını sağlayan bir platform özelliğini taşıyor.

“Yenikapı’daki çalışmalar cam tarihi alanında bize çok değerli objeler sundu”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, cam tarihi alanında söz söyleyebilecek iddialı hocalara sahip olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Cam ve cama dayalı unsurlar esasında insanlık tarihini de belirleyen ve insanlık tarihinin medeni seviyesini bize gösteren önemli unsurlardır. Nitekim üniversitemizin arkeoloji alanında, eski çağ tarihi ve sanat tarihi alanında çok iddialı hocaları var. Bu üç alanın hocalarının gerçekleştirdiği yüzey araştırmaları, kazı çalışmaları hatta sualtı arkeolojisi çalışmalarında ortaya çıkan o projeler gerçekten insanlık tarihinin geldiği seviyeyi göstermektedir. Nitekim Yenikapı batıkları metro çalışmaları dolayısıyla bize çok değerli objeler sundu. Orada çıkan ve birçoğu cam obje olan eşyalar sayesinde 2 bin 500 yıllık tarihi olduğu söylenen İstanbul’un tarihi 8 bin 500 yılına kadar tarihlenebildi. Sadece insanlık tarihi olarak değil, amforalar ve içerisindeki objeler dolayısıyla sadece insanların yaşadığının izlerini sunmadılar belli bir medeniyet seviyesini de gösterdiler. Cam objeler sadece bize tarihin habercileri değil, esasında gelecekte de uluslararası işbirliklerini nitelikli bir seviyede kurmamıza imkan sağlayan tarihi değerlerimizdir. Bu itibarla hem bu alanda söz söyleyebilecek hocalarımızın olması bizim için gurur verici hem de bunu uluslar arası düzeyde paylaşabileceğimiz akademik ortaklarımızın olması da ülkemiz adına sevindirici bir durum.”

“Katılımcılar içerisinde çok önemli isimler var”

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise yurt dışından yoğun bir katılım olduğunu ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini kaydederek, “Şu an üniversitemizde yapılan kongre Uluslararası Cam Tarihi Federasyonu’nun düzenlediği bir kongre; bu sene 21’incisi düzenleniyor. 30 ülkeden 130 yabancı katılımcının olduğu, ülkemizden de birçok katılımcının olduğu bir bilimsel kongre. Bu kongre içerisinde cam tarihi ve camın işlenmesiyle, akademik yönden ve sürecin devamlılığı ile ilgili birçok yöntem, birçok konu irdelenecek ve tartışılacak. Oldukça büyük bir katılım var. Özellikle yurt dışından yapılan katılım bizi çok mutlu etti. Katılımcılar içerisinde dünyada cam tarihi açısından çok önemli isimler var. New York Metropolitan Müzesi’nden bile temsilci ve ülkemizde cam tarihiyle ilgili kazılara katılmış değerli bilim insanları var. Bu kişiler mevcut deneyimlerini ülkemizdeki meslektaşlarına aktaracaklar. Ülkemizdeki deneyimlerden de kendileri istifade etmiş olacaklar. 21’incisi düzenlenen bu kongre bilimsel olarak cam tarihini inceleyen, irdeleyen, ayrıntılarıyla değerlendiren bir kongre olacak” açıklamasında bulundu.

Antikite’den günümüze camın tarihsel gelişimini, estetik özellikleri ve kullanım çeşitliliği doğrultusunda araştırmayı; konu hakkındaki bilgileri geliştirmeyi ve paylaşmayı ilke edinen Association Internationalepourl’histoiredu Verre (AIHV) kongreleri daha önce Berlin, Şam, Londra, Prag, Amsterdam, Nancy, Madrid, Basel, Viyana, Hollanda, Venedik, Milano, New York, Corning, Antwerp, Selanik, Piranve Fribourg şehirlerinde gerçekleştirilmişti.