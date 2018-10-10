Cambridge sınavlarında yüzde 100 başarı gösteren Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri sertifikalarını aldı

Cambridge sınavlarına katılan 173 Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi yüzde 100 başarı gösterdi. Sınava katılan 173 öğrenciden 81'i starters, 53'ü movers, 39'u ise flyers sınavlarına girdi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen sertifika törenlerinde Cambridge sınav grupları olan starters, movers, flyers'da başarıya ulaşan öğrenciler sertifikalarını aldı. British Council Kıbrıs direktörü James Martin ile müdürler Seda Selçuk Tanova, Natasha Apostolidou ve Constantina Pambis de öğrencilerin sertifika sevincine ortak oldu.

"Öğrencilerin yabancı dili iyi öğrenebilmeleri için eğitimlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen, sertifika töreninin ardından yaptığı açıklamada, öğrencilerinin bu tür uluslararası sınavlara girmesini çok önemsediklerini, dil eğitiminin asıl amacının hedef dilde iletişim kurma becerisini geliştirmek olduğunu belirtti. Cambridge sınavlarının her bir seviyesinin bir sonraki basamak için temel oluşturduğunu, zengin kelime hazinesi yanında kapsamlı bir dil bilgisi müfredatı hakimiyeti ve konuşma stratejilerini yerinde kullanabilme becerilerini içerdiğini anlatan okul müdürü Hasan Yükselen, alınan başarıdan memnuniyetini ifade etti.

Cambridge sertifikası alan öğrencileri ve kendilerini sınava hazırlayan tüm öğretmenleri tebrik eden Yükselen, "7-11 yaş grubu öğrencilerine hitap eden bu prestijli sınavlara katılmış olan öğrencilerimizi onurlandırmak ve bir sonraki basamağa devam etmeleri için motive etmek amacıyla, öğrencilerimizin lisan geliştirmedeki başarılarını takip etmek ve bir sonraki seviye sınavında alacakları yolu izlemek en büyük arzumuzdur. Her yıl öğrencilerimizin bu sınavlara girmesini teşvik ederek onların sınavlarda başarılı olmaları için gerekli ortamı sağlamaya, yabancı dili iyi öğrenebilmeleri için eğitimlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizi ve onları sınavlara hazırlayan öğretmenlerini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Cambridge sınavları, dil eğitiminde esas alınan yazma, okuma, konuşma ve dinleme temel becerilerini ölçen bir sınav sistemidir. Kurulduğu günden itibaren İngilizce eğitimine önem veren ve öğrencilerine en iyi şekilde yabancı dil eğitimi verebilmek için çalışmalar yapan Yakın Doğu İlkokulu, “Cambridge Young Learners” müfredatını İngilizce okul müfredatı içerisinde uyguluyor.