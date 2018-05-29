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29 Mayıs 2018 12:54

Camiden çalınan tarihi şamdanlar ele geçirildi ancak kıyaslanacak fotoğraf bulunamadı

İstanbul Emniyeti tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 18 yıl önce Beşiktaş’taki Defterdar İbrahim Paşa Camisi’nden çalındığı öne sürülen 2 şamdanı ele geçirdi.

Camiden çalınan tarihi şamdanlar ele geçirildi ancak kıyaslanacak fotoğraf bulunamadı

29 Mayıs 2018 12:54

Polis, Vakıflar Genel Müdürlüğünden tarihi şamdanların eşleştirme yapılabilmesi için fotoğraflarını istedi. Ancak 2000 yılından önce tarihi eserlerin fotoğraflarının bulunmadığı öğrenildi.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan’da uluslararası bir kaçakçılık şebekesini tespit etmiş, şebekenin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine operasyon düzenlemişti. Fatih, Kartal, Bayrampaşa ve Kadıköy’de çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 6 kaçakçı yakalanırken, Mısır ve Lidya kültürlerinin yanı sıra Helenistik döneme ait Grek, Roma ve Bizans ile İslami döneme ait Büyük Selçuklu, Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin de arasında bulunduğu 268 parça tarihi eser ele geçirilmişti.


Çoğu Osmanlı ve İslam Dönemi’ne ait olan eserler arasındaki 4 şamdan dikkat çekti. Şamdanlardan ikisinin 2008 yılında Defterdar İbrahim Paşa Camisi’nden çalındığı bilgisine ulaşıldı. Caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olması sebebiyle kurumdan bilgi ve Şamdanların karşılaştırılması için fotoğraf istendi. Ancak 2000 yılı öncesine ait eserlerin fotoğraflı kayıtlarının olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine ele geçirilen şamdanların fotoğrafı yetkililere gönderildi. Şamdanların Defterdar İbrahim Paşa Camisi’nden çalınanlarla çok büyük benzerlik gösterdiği öğrenildi. Uzmanlar ele geçirilen şamdanların camiden çalınan şamdanlarla aynı döneme ait olduğunu da tespit etti. Bunun üzerine ele geçirilen tarihi eserlerin camiden çalınan şamdanlar olduğu kaydedildi.


Eserler ile ilgili çalışmalar sürerken ele geçirilen diğer tarihi objelerin incelemesinin sürdüğü kaydedildi.




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