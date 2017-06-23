Camilerde Ramazan temizliği

Ramazan ayı boyunca 85 caminin 20’sini temizleyen ekipler, bayramdan sonra da çalışmalarını sürdürecek.

Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki ibadethanelerin temizliğine hız veren Maltepe Belediyesi, 7 kişilik bir ekiple çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler halıların süpürülmesinden yıkanmasına, camların silinmesinden bahçe temizliğine kadar pek çok çalışmayı koordineli olarak yapıyor. Ekipler, Ramazan ayı boyunca 20 camide temizlik yaptı.

Maltepe’nin herkesin hoşgörü içerisinde yaşadığı bir kent olduğuna ve herkese eşit hizmet için çalıştıklarına vurgu yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden bugüne, ilçemizdeki ibadethanelerimize gereken desteği sunmaya gayret ettik. İnanç alanında ilçemizin ileri gelenleriyle, cami derneklerimizle ve müftülüğümüzle bir araya geldik. İbadethanelerimizin eksiklerini, sorunlarını tespit ettik ve ortak çözüm ürettik. Binlerce insanımızın buluştuğu ibadethanelerimizin temizliği ve hijyenine, her zaman olduğu gibi Ramazan’da da özen gösteriyoruz. Büyük bir titizlik ve özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.