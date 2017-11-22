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22 Kasım 2017 13:09

Caminin üzerine devrilen 600 yıllık çınar ayağa kaldırıldı

Anadolu Kavağı’nda şiddetli fırtına nedeniyle caminin üzerine devrilen 600 yıllık tarihi çınar ağacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi tarafından tekrar ayağa kaldırıldı.

Caminin üzerine devrilen 600 yıllık çınar ayağa kaldırıldı

22 Kasım 2017 13:09


Geçtiğimiz ay Beykoz Anadolu Kavağı’nda şiddetli fırtına nedeniyle "Midilli Ali Reis Çınarı" olarak bilinen 600 yıllık çınar ağacı, cemaat namazda olduğu sırada Midillili Ali Reis Camii’nin üzerine devrilmişti. Tarihi değeri olan ağacı yaşatmak için Beykoz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü Budama Şefliği harekete geçerek, kök besleme, budama ve kaldırma çalışmaları yaptı. Bu kapsamda ağaç kaldırılarak, hendeğe oturtuldu. Ağacın boyu kısaltıldı ve geçici demir destek sistemi takıldı. Kalıcı destek sistemi için ankraj ayaklarının yerleri açılarak, geçici destek sistemi kalıcı sistemlerle değiştirildi.


Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında tarihi çınarın devrilmesiyle bir bölümü yıkılan Midilli Ali Reis Camii yerine geçici prefabrik mescit yapımına başlandı. Kullanılamaz hale gelen caminin ibadete kapatılmasının ardından Beykoz Belediyesi, İslamağa Sokak’ta mescit yapım çalışması başlattı. İlçe sakinlerinin ibadet ederken mağdur olmamaları için çalışmanın bir hafta içinde tamamlanması planlanıyor.




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