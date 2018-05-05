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05 Mayıs 2018 12:45

Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler yemekten zehirlendi

Çamlıca Camii inşaatında görevli işçiler dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanarak çevredeki hastanelere başvurdu.

Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler yemekten zehirlendi

05 Mayıs 2018 12:45

Karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran çok sayıda işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Üsküdar’da yapımı devam eden Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler, iddiaya göre dün öğle yemeğinden bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 100’den fazla işçinin bir kısmı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderken, bir kısmı da Ümraniye Devlet Hastanesi’ne başvurdu.


Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öte yandan işçilerin öğle yemeğinde köfte ile pilav yedikleri öğrenildi.


"Dün öğlen yemeğinden zehirlendim" diyen bir işçi, "100’e yakın kişi buradayız. Akşam ambulansla hastaneye getirdiler, bazıları da kendi imkanlarıyla geldiler. Yemekler dışarıdan geliyor" şeklinde konuştu.


Zehirlendiği öğrenilen bir başka işçi ise "Yemekten sonra bir halsizlik oldu, ishal durumu oldu. Hastaneye geldik, şimdi çok iyiyiz, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.




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