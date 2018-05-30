Çamlıca Camii’nin açılışı ertelendi

Konu ile ilgili konuşan İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Caminin açılışını bir müddet ertelemiş oluyoruz. Kadir Gecesi burada bu sene ibadet edemeyeceğiz" dedi.

Yaklaşık 58 aydır inşaatı devam eden Çamlıca Camii bu sene Kadir Gecesi’ne denk gelen 10 Haziran tarihinde açılması planlanıyordu. Ancak cami inşaatının tam olarak bitmemesi nedeniyle açılış tarihi ertelendi. Açılış tarihinin ertelendiğini İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk açıkladı. Külünk, uzun zamandır Kadir Gecesi camiyi ibate alacaklarını açıkladıklarını söyleyerek, "Bunun için de çok büyük bir gayret içinde çalıştık. Hala o gayretle de çalışıyoruz. Lakin bir sanat eseri yapmış olmanın vermiş olduğu şuurla, ince eleyip sık dokuma mantığıyla hareket ettiğimiz için önümüzdeki 10 günü camiye ibadete alma için yeterli bir süre olmadığının farkına vardık. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün akşam İstanbul Fethi’nin yıl dönümü için için tertiplenen gecede yaptığı konuşmada tamamen bittikten sonra, etrafıyla, her şeyiyle bittikten sonra ibadete alalım düşüncesinden de hareketle, o bize önder oldu, caminin açılışını bir müddet ertelemiş oluyoruz. Aynı güçle aynı hızla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin "Kadir gecesi ibadet edilecek mi?" sorusuna, Külünk, "Kadir gecesi ibadet edilmesi için güvenlik nedeniyle biraz sıkıntılı olabilir. Aziz milletimizden özür diliyoruz. Bu sene Kadir Gecesi burada ibadet edemeyeceğiz" diye konuştu.

Açılış tarihiyle ilgili de konuşan Külünk, "Hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Açılış zamanın daha sonra bildireceğiz” dedi.