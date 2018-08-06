Çamlıca Caminin halıları serilmeye başlanıyor

Caminin son durumuyla ilgili bilgi veren Çamlıca Cami Dernek Başkanı Ergin Külünk," Camimizin halısını sermeye başlayacağız. Halının serilmesi demek cami inşaatının tamamlanması demek manasına geliyor. Hızlı bir çalışmayla camimizin inşaat işlerini tamamen bitirmiş olacağız “ dedi.

6 Ağustos 2013 yılında temeli atılan Çamlıca Cami’nin 5 yıldır süren inşaatında sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında ziyarette bulunduğu cami ile ilgili son bilgileri, Çamlıca Cami Dernek Başkanı Ergin Külünk İhlas Haber Ajansı’na anlattı. İçerisinde kütüphaneden konferans salonuna, sanat atölyesinden müzesine kadar pek çok yapıyı barındıran cami kompleksinin inşaatı son hızıyla devam ediyor. Toplam 63 bin kişi kapasiteli, Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasiteli camisi konumunda bulunan Çamlıca Cami’nin birkaç ay içerisinde hizmete açılması bekleniyor.

“Birkaç gün sonra camimizin halısını sermeye başlayacağız ”

Çamlıca Cami Dernek Başkanı Ergin Külünk caminin halısının birkaç gün içerisinde serileceğini belirterek, “Bugün 6 Ağustos 2018. 6 Ağustos 2013 günü temel atma merasimimizi yapmıştık. 5 sene bitti ve camimiz içinde bitti demeye çok az bir zaman kaldı. Şu anda camimizin içindeyiz. Çalışmamız bitti. 10’a yakın mobil vinç vasıtasıyla, camimizin insan boyutundan yukarıdaki rötuşları ve temizlikleri yapıyor arkadaşlarımız. Birkaç gün sonra camimizin halısını sermeye başlayacağız. Halının serilmesi demek cami inşaatının tamamlanması demek manasına geliyor. Hızlı bir çalışmayla camimizin inşaat işlerini tamamen bitirmiş olacağız “ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Cami’ne ziyaretiyle ilgili Ergin Külünk, “Dün 5 Ağustos 2018 Pazar günüydü. Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Kültür Bakanımız ve Sağlık Bakanımız, İstanbul Valimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kaymakamlarımız ile beraber cami inşaatını ziyaret ettiler. Kendilerine cami inşaatımız ve cami inşaatımızın da içinde bulunduğu kompleksteki müze çalışmamızla ilgili hazırlamış olduğumuz simülasyonlu bir çalışmayı ve müze hakkındaki düşündüklerimizi kendilerine aktardık. Kendilerinin bu husustaki talimatlarını aldık. Çünkü henüz proje aşamasındayız. Proje aşamasında olduğumuz için kendilerinin bize vereceği çok kıymetli bilgiler ışığında projemizi revize ederek, hayata geçirmek için büyük bir gayret içerisinde olacağız “ dedi.

“İçerisinde bin 100 kişilik konferans salonu, 3 bin 500 araçlık kapalı otopark bulunacak “

Çamlıca Cami’nin sadece bir cami değil çok amaçlı bir külliye olacağını dile getiren Külünk, “Biz projemizde sona geldik diyoruz fakat burası sadece bir cami değil. Cami ile beraber biz Cumhuriyet tarihinin en büyük müzelerinin birisini yapıyoruz. 11 bin metrekare büyüklüğünde bir müze çalışmamız var. Sanat galerisi çalışmamız var. Kütüphane çalışmamız var. Konferans salonu çalışmamız var ki bin 100 koltuk kapasiteli, Anadolu Yakası’nın en büyük konferans salonu olacak. En az 200, 300 tanesi simültane tercümeye sahip teknik altyapıyı bulunduran bir konferans salonu çalışması. 7 tane sanat atölyesi çalışmamız var. 3500 araçlık kapalı otoparkımız var. Bütün bunlar ile beraber bu kompleksin tamamını biz bitirdikten sonra sayın Cumhurbaşkanımıza projeyi bitirdik diye kendilerine arz edeceğiz. Kendilerinin tensip buyuracağı bir tarihte de projemizi hizmete alacağız. Ama bizim sorumluluk alanımızda bulunan cami inşaatında sona geldiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz“ dedi.