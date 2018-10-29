Çamlıca Spor Kulübü'nde Cumhuriyet'in 95'inci yılı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Üsküdar'da coşkuyla kutlandı. Üsküdar Çamlıca Spor Kulübü'nde gerçekleşen programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda çocuk katıldı.

Üsküdar Belediyesi Cumhuriyet'in 95'nci yıl dönümü kapsamında Çamlıca Spor Kulübü'nde sporcularla bir araya geldi. Kutlamaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca Spor Kulübü Başkanı Kemal Akar, kulüp yöneticileri, sporcular ile sporcu aileleri katıldı.

Kulübe gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i sporcular Türk Bayrakları ile karşıladı. Sporcuları selamlayan Türkmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kutlama hakkında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: “Bugün 29 Ekim 2018, tam 95 yıl öncesi Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetimizin kuruluşu gerçekleşti. 95 yıl öncesi coşkuyu heyecanı yaşıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ile birlikte bu coşkuyu İstanbul Üsküdar'da Çamlıca Spor Kulübü'müzde birlikte yaşıyoruz. Ve inanıyoruz ki Cumhuriyetimiz, devletimiz ilelebet devam edecektir. Ülkemiz tarihinin en büyük eserlerinden 3'üncü havalimanın açılışını gerçekleştireceğiz. Hem Cumhuriyetimizin 95'inci yılı hem de Yeni Havalimanımız bütün dünyaya, bütün millete hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çamlıca Spor Kulübü'nün Üsküdarı'n önemli kulüplerinden birisi olduğunu belirten Türkmen. “Parmakla gösterecek örnek başarılara imza atmış, tam bir aile ortamının oluştuğu bir ortam burası. Burada aileler, yöneticiler ve hocalarımız, çocuklarımız ile birlikte beraberlik var. Bu beraberliğin biz artarak devam etmesinin canı gönülden arzu ediyoruz. Buranın sahibi ile ilgili konudaki sorunu da problemi de çözmüş durumundayız. Şu anda plan projemiz Büyükşehir Belediyemiz ile devam ediyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde buranın tamamen sorunu çözülmüş olacak. Konu hukuki biz zeminde sağlama bağlanmış olacak” şeklinde konuştu.