Çamlıca tepesi beyaza büründü

İstanbul’da etkili olan kar yağışı Anadolu yakasında da etkisini artırırken, Üsküdar’daki Çamlıca tepesi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, büyükleri ile kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

Bir anda bastıran kar yağışı Anadolu yakasında da etkili oldu. Lapa lapa yağan kar Çamlıca tepesini kısa sürede beyaza bürüdü. Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile doyasıya kar topu oynadı. Bazı vatandaşların ise çocukları ile kardan adam yaptıkları görüldü. Çocukları ile birlikte kar topu oynayan vatandaşlar, kar yağışından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocuklar da kar topu oynamayı sevdiklerini belirterek, kar yağışından duydukları mutluluğu anlattı. İstanbul’da devam eden kar yağışı Anadolu yakasında etkili olmaya devam ediyor.