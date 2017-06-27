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27 Haziran 2017 14:47

Can Bartu, yoğun bakıma alındı

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Can Bartu, solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Can Bartu, yoğun bakıma alındı

27 Haziran 2017 14:47


Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden biri olan Can Bartu, yoğun bakıma alındı. Solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Bartu, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.



Can Bartu kimdir?


31 Ocak 1936 doğumlu olan Can Bartu, kariyerine Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başladı. 6 kez basketbolda milli takım forması giyen Bartu, daha sonra sarı-lacivertli takımdaki kariyerine futbolcu olarak devam etti. A Milli Takım formasını 28 defa giyen Can Bartu, hem futbol hem de basketbol milli takım formasını giyen tek sporcu unvanına sahip.




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