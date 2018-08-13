Can Holding’ten beyaz eşya sektörüne iki yeni yatırım

Yüzde yüz yerli üretim stratejisi ve hedefi ile yoluna devam eden Can Holding, bünyesinde bulunan ‘Awox’ markası ile atılımlarını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı alıd. Buna göre şirket; biri Lüleburgaz diğeri Tarsus’da olmak üzere iki ayrı Beyaz Eşya fabrikası kurma kararı aldı.

Bu yatırımlar için 100 milyon dolar harcayacak ve 2 bin kişilik bir istihdam sağlayacağını kaydeden Awox Yönetim Kurulu Başkanı Murat Can, “Yeni dönemde ki yerimizi alıp yatırımlarımızı arttırarak devam edeceğiz; Ülkemizin gelişimi açısından üretim önemli bir faktör ve biz de bu konuda elimizden geleni yapmak istiyoruz” dedi.

“Kurulacak fabrikalarla Türkiye ekonomisine kazandırılacak her katma değer bizim için değerlidir” diyen Can, “Ürünlerin tasarım ve testlerini kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Kalip ve patentlerimizle bir çok ürüne ‘Türk malı’ damgası vurabiliyoruz, bu da ülke ekonomisine ayrı bir katma değer sağlıyor” ifadesinde bulundu.