Can Öncü İspanya'da ikinci oldu

MotoGP'nin alt yapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup'ta şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan 15 yaşındaki motosikletçi Can Öncü, İspanya'da yapılan FIM Dünya Gençler Şampiyonası'nın yedinci yarışında ikinci oldu.

Türk sporunun gelecek vadeden isimlerinden Can Öncü, Red Bull Rookies Cup'ta şampiyon olduktan sonra yükselen performansını Dünya Gençler Şampiyonası'nda da sürdürüyor. Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Gençler Şampiyonası'nın İspanya'nın Albacete Pisti'nde düzenlenen yedinci yarışında 12'nci sıraya kadar gerilemesine karşın başarılı bir performans ortaya koyan Can Öncü, yarışı ikinci sırada tamamladı. Başarılı sporcu, bu sezon Aragon'un ardından ikinci kez podyum gördü.

Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele eden Can Öncü'nün ikizi Deniz Öncü ise yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yarışı 32. sırada tamamlamak zorunda kaldı.

Can Öncü yarış sonunda "Bu ikinci pozisyon mükemmel. Harika bir başlangıç yapamadık, çünkü pist hala biraz ıslaktı ve motosikletle ilgili bazı problemler yaşadık. Yine de mücadele etmeye devam ettim ve pistin kurumaya başladığını gördüm. Hızlanıp önce beşinci pozisyon için mücadele eden gruba girdim ve onları geçtikten sonra, ikinci pozisyon için mücadele eden gruba ulaşmayı sağladım. Sonunda onları yakalayıp geçtim. Valencia'nın bir sonraki turu sezonun sonuncusu olacak, o yüzden hedefimiz orada yarışacağımız iki yarışta podyuma çıkmak olacak" açıklamasını yaptı.

Dünya Gençler Şampiyonası'nda son ayak 25 Kasım'da yine İspanya'da yapılacak. Son yarış öncesi Can Öncü 69 puanla 8., Deniz Öncü ise 39 puanla 13. sırada yer alıyor.